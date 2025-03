Europei Indoor di Atletica Mattia Furlani | In finale consapevole e lucido

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn – L’ottima misura di 7,95 portainaglidiLeggera, in svolgimento fino al 9 marzo ad Apeldoorn, in Olanda.L’Azzurro delle Fiamme Oro, bronzo olimpico a Parigi, fa il quinto posto in qualificazione nel salto in alto e stacca il pass per la gara a medaglia di domani sera.“È una pedana ancora da interpretare – le parole di, come riporta fidal.it – il 7,95 l’ho fatto letteralmente in sicurezza, senza spingere. Nel secondo salto l’obiettivo era capire meglio la rincorsa, e sono contento perché mi ha dato elementi utili. Domani è un altro giorno. Non sento la pressione di essere leader mondiale dell’anno, non ho niente da perdere, faccio ‘il mio’. Entrerò in pedana deciso come sempre,”.Il racconto delle gare – Fonte FIDAL/fidal.