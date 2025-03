Europei Indoor di Atletica Iapichino in finale nel lungo | Si può osare sono più serena

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn, 7 marzo 2025 – Le stelle azzurre delvolano in. Dopo il pass di Mattia Furlani che si giocherà la medaglia, nella serata di domani ad Apeldoorn (leggi qui), anche Larissaconquista lanel, nella classe femminile aglidi.L’Azzurra stacca lanella gara di qualificazione di questa mattina con la misura di 6,76: “Missione compiuta – il commento della, come riporta fidal.it – la qualificazione è sempre lo scalino più difficile ma siamo riusciti ad aggiungere anche questo tassello. Tecnicamente i miei salti di oggistati discreti, ma di difficile c’è stata la tensione del primo turno, con soli tre tentativi. Domani ce nesei per tutte, si puòe trovare le misure anche se qualche dettaglio non dovesse andare.