Europei Indoor di Atletica, Furlani conquista l’argento nel salto in lungo

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn, 7 marzo 2025 – Arriva la prima medaglia dell’Italia aglidi. Mattiainaugura il suo 2025 sul podio continentale. L’atleta delle Fiamme Orocon la misura di 8,12.Una gara sofferta e impegnativa fino alla fine. L’Azzurro aggiunge un alloro nella sua sterminata bacheca personale di medaglie e record. Dopo il bronzo olimpico, proseguono i successi.Il racconto della gara – Fonte FIDAL/fidal.itDopo un primonullo,trova lo stacco vallido (seppure con notevole margine alla battuta) e plana a 8.10. Va ad inserirsi al secondo posto nella morsa dei due spagnoli Lescay (8.12) e Guarra (8.06), in quella che appare fin dal via come una sfida sul filo dei centimetri. Nel terzo round l’azzurro va ancora oltre il limite allo stacco, collezionando una nuova X, mentre il portoghese Baldé si prende il terzo posto con 8.