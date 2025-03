Europei Indoor di Atletica Diaz | Sarà una grande finale nel triplo Vado per il podio

Leggi su Ilfaroonline.it

Apeldoorn, 7 marzo 2025 – Dopo gli Azzurri del salto in lungo in(con Furlani e Iapichino), anche nella specialità dele quello maschile, in competizione in work in progress, arriva la, aglidiad Apeldoorn.E’ Andy, bronzo olimpico a Parigi 2024, che vive e si allena al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano, a staccare la gara per la medaglia. L’Azzurro, allenato da Fabrizio Donato, ha fatto la misura di 16,74: “una gran– racconta, come riporta fidal.it – dura, con Andrea ma anche con il tedesco Hess. Oggi bene al primo salto, quindi siamo tranquilli, riposati, domani si spinge, si va ‘a cannone’. Andiamo per il. I problemi fisici degli ultimi tempi sono superati, anche per questo mi sento rilassato”.