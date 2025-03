Pordenonetoday.it - Europei di atletica: Giada Carmassi sfiora il record italiano e la finale nei 60 ostacoli

Leggi su Pordenonetoday.it

Si chiude con un quinto posto in semil'europeo indoor di. Per l'atleta friulana, tesserata nell'Esercito e nella Friulintagli Brugnera, sono stati comunque due giorni ricchi di soddisfazioni considerando quanto è successo giovedì sera ad Apeldoorn, in Olanda. Nella prima.