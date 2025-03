Quotidiano.net - Europa unita Sì al riarmo

Leggi su Quotidiano.net

I 27 votano all’unanimità ildell’Unione europea progettato dalla commissaria Ursula von der Leyen per investimenti "fino a 800 miliardi di euro", mentre l’Ungheria – da sempre pro Russia – si mette di traverso sul sostegno all’Ucraina. La dichiarazione a 26 che prevede garanzie per Kiev e il rispetto della sua integrità e sovranità territoriale diventa così lo strumento politico per accompagnare Kiev al tavolo negoziale con Mosca nelle migliori condizioni, dopo l’aut aut degli Stati Uniti che di fatto rafforza la Russia. Ma questo ormai è lo schema di gioco con il quale misurarsi, come ben sa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato e grato. L’accordo trovato dalla totalità dei Paesi Ue sul piano ReArm scrive "la prima pagina del libro della difesa comune europea", spiega un alto funzionario subito dopo la fine dei lavori, affrontati dai leader in segretissimo conclave senza assistenti né cellulari.