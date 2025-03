Sport.quotidiano.net - Europa League, Ranieri: "Era una gara difficilissima ma lo sarà anche il ritorno"

Roma, 6 marzo 2025 – Un gol di Eldor Shomurodov in pieno recupero regala alla Roma il successo per 2-1 nel match d'andata degli ottavi di finale dicontro gli spagnoli dell'Atletic Bilbao . Una vittoria fortemente voluta da parte dei giallorossi, che hanno avuto l'occasione più nitida del primo tempo con Dybala che al 41' ha scheggiato la traversa con un mancino a botta sicura. A inizio ripresa, però, la doccia gelata: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Inaki Williams ha insaccato l'1-0 basco raccogliendo di testa la sponda perfetta di Paredes. La Roma non ha però gettato la spugna ed anzi ha subito rialzato poderosamente la testa sfiorando il pareggio tra il 52' e il 55', quando Pisilli prima e Baldanzi poi hanno sprecato due buone opportunità non inquadrando lo specchio della porta avversaria.