Laprimapagina.it - Europa League e Ranking UEFA: le vittorie di Roma e Lazio avvicinano l’Italia alla Spagna

Dopo il trionfo dell’Inter a Rotterdam contro il Feyenoord in Championsguadagna altri punti preziosi nelgrazie ai successi dinelle gare d’andata degli ottavi di. I giallorossi hanno superato l’Athletic Bilbao all’Olimpico con una vittoria di misura, mentre i biancocelesti hanno espugnato il campo del Viktoria Plzen con un gol decisivo nei minuti finali. Questi risultati permettono al, attualmente terza, di avvicinarsi, seconda in classifica, mantenendo vive – seppur con poche speranze – le possibilità di conquistare un quinto posto nella Champions2025/26.Le squadre spagnole hanno invece ottenuto risultati altalenanti: la Real Sociedad ha pareggiato 1-1 in casa contro il Manchester United, mentre il Betis ha chiuso con un 2-2 interno contro il Vitoria Guimaraes in Conference