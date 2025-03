Formiche.net - Europa al bivio tra economia di vita o di guerra. L’intervento di Delle Site e Mezzaroma

Leggi su Formiche.net

Come persone d’impresa e come cattolici, non possiamo restare silenti di fronte al tentativo di instradare l’verso una corsa al riarmo, allontanando pericolosamente le due sponde dell’Atlantico. Non è un’diciò di cui ha bisogno oggi l’bensì, come ci ha insegnato il Santo Padre Francesco a cui restiamo uniti spiritualmente anche in queste ore difficili, unadella, che la difenda in tutte le sue fasi e dimensioni. Unadi pace.La grande forza morale dell’risiede precisamente nel binomio fra pace e sviluppo, secondo i principi dell’sociale di mercato e della dottrina sociale della Chiesa, abbracciati dai padri fondatori, i quali fedeli a questa ispirazione hanno garantito mezzo secolo di assenza di conflitti nel Vecchio Continente.