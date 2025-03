Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus lotta ma cade a Istanbul contro l’Efes dell’ex Banchi

(Turchia), 7 marzo 2025 - Latiene testa alquasi 25’, ma poi cede di fronte alla motivazione e alla forza della formazione turca. Nella 28esima giornata dilaSegafredo di Dusko Ivanovic scende in campo alla Basketball Development Center di, nel confronto con la formazione diretta proprio dall’ex bianconero Lucasenza più niente da chiedere al confronto, Efes che invece deve sfruttare il turno casalingo per rilanciare le proprie ambizioni playoff. Mancano Tucker infortunato, Belinelli lasciato a riposo per tournover ma lac’è. Ne esce una partita per tre quarti in equilibrio. I bianconeri tengono benissimo il campo e battagliano con. Primo quarto in cui sono i turchi a prendere in mano l’iniziativa, ma con laè sempre pronta a rintuzzare tutti i tentativi di allungo dei padroni di casa.