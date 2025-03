Sport.quotidiano.net - Eurolega, Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna: orario e dove vedere il match

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 7 marzo 2025 - Trasferta in terra turca per la Segafredo, che in occasione della 28° giornata diaffronta l', dodicesima forza della graduatoria con un record di 13-14, in piena lotta per un posto nel play-in. Quello dei bianconeri, ridotto dal ko interno contro l'Olympiacos, è invece di 7-20. Nello scorso turno, la compagine avversaria ha invece mandato al tappeto l' Alba Berlino sul campo amico. Ricordiamo che queste due società si sono sfidate nel play-in della scorda edizione della competizione, con i turchi ad avere la meglio rispetto a Belinelli e compagni. Il grande ex Occhi puntati ovviamente su Luca Banchi , che guida Larkin e compagni ormai da due mesi, dopo aver rassegnato le dimissioni da allenatore delle Vu Nere rassegnate nel mese di dicembre.