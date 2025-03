Eurispes | senza contratto 42%lavoratrici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.20 In base ai dati raccolti negli ultimi 2 anni riferiti alle donne, l'rileva che il 41,7% delle lavoratrici ha lavorato anche; 3 su 10 hanno lavorato in condizioni di scarsa sicurezza. Il 52% ritiene che la propria occupazione non consenta progetti per il futuro. Una donna su 4 che lavora è costretta a chiedere aiuto alla famiglia d'origine e il 17,2% a rinunciare ad avere figli. Il 20,6% delle donne è stata vittima di ingiurie sui social, l'8,3% di revenge porn (pubblicazione di foto intime).