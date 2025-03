Reggiotoday.it - Esposto del Codacons: 60 ambulanze acquistate dalla Regione Calabria a prezzo esorbitante

Leggi su Reggiotoday.it

In Italia non è obbligatorio acquistare servizi attraverso Consip, a patto che si riescano a ottenere condizioni economiche più vantaggiose di quelle offertecentrale di acquisto nazionale, interamente partecipata dal ministero dell’economia e delle finanze, per gli acquisti delle.