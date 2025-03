Ilgiorno.it - Esplosione in piazzale Libia. Un anno e mezzo per Adam

di Anna GiorgiMILANO, civico 20, zona borghese di Milano. La mattina del 12 settembre di cinque anni fa, un’devastò parte del palazzo. Le fiamme partirono dall’appartamento al piano terra abitato dal barman ucraino di 30 anni,, che rimase per mesi tra la vita e la morte. Il giovane barista fuori pericolo, con gravi ustioni alle mani e a una gamba, difeso dall’avvocato Luigi Isolabella, ha poi avuto la forza di partecipare alle udienze del processo. Sono stati anni difficili per il 30enne, la situazione psicologica non gli ha consentito di ricordare tutto e di rendere dichiarazioni lucide e coscienti su quanto è successo quel giorno. Solo dopo un lungo percorso di riabilitazione, sia fisica che psicologica, ha aiutato gli investigatori a ricostruire una parte di quanto successo, tra i molti non ricordo, dovuti allo choc.