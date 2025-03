Errori e strafalcioni al concorso per i docenti. E stavolta per rimediare regalano 2 punti in più a tutti

Leggi su Open.online

Il pacchetto di software «Adobe Premium» è diventato «Adobe Premier» in una delle tante domande che gli aspirantisi sono ritrovati nella prova scritta delPnrr 2 per diventare professore alle scuole medie e superiori. Solo il primo di diversiriscontrati nelle prove svolte dal 25 al 27 febbraio 2025. E non è l’unico. Gli altrisegnalati dagli insegnanti riguardano uno scambio di nomi illustri dopo che una citazione è stata attribuita erroneamente a Michel Reboul anziché a Olivier Reboul e una domanda ambigua sul pensiero del filosofo Edgar Morin dove nel quesito sembravano esserci due risposte corrette e non una sola. Poi, un errore nell’identità di un altro teorico: il 27 febbraio, nelle opzioni di risposta di una domanda sulla teoria della diffusione dell’identità, il nome corretto dello psicanalista Erik Erikson è stato sostituito erroneamente da Milton Erickson.