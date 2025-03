Secoloditalia.it - Ergastolo a chi uccide una donna: la svolta epocale del governo contro i femminicidi

Si può andare oltre le panchine e le scarpette rosse. Si può andare oltre gli slogan e i gesti simbolicila violenza sulle donne. Nell’occasione, ilMeloni lo ha dimostrato plasticamente. Alla vigilia dell’8 marzo, arriva la «», per dirla con il Guardasigilli Carlo Nordio. E la risposta sta nel testo del disegno di legge che rende ilo reato autonomo. Una norma che smonta definitivamente la narrazione che vuole ildi destra, distratto sulle questioni femminili e vittima dello stracitato (dalla sinistra) “patriarcato”.«Chiunque cagiona la morte di una– si legge nel testo del ddl approvato dal Cdm – quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quantoo per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’».