Quotidiano.net - Erdogan sollecita la ripresa dei negoziati di adesione della Turchia all'UE

Il presidente turco, Recep Tayyip, ha chiesto che venga rinnovato il negoziato diall'Unione Europea, aperto ufficialmente nel 2005 ma da anni in stallo. "Manteniamo il nostro obiettivo per la piena. Ci aspettiamo che l'Ue adotti una posizione strategica e visionaria e riprenda idi", ha affermato, durante un evento online organizzato dall'Ue. "Riteniamo che non vi sia alcuna giustificazione per escluderci dai programmi di ricostruzione e di approvvigionamento di prodotti per la Difesa dell'Unione Europea", ha aggiunto il leader turco, come riferisce la presidenza.