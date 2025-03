Ilfattoquotidiano.it - Equalize? Per i pm è solo la punta dell’iceberg di un “articolato network”: “Esiste un esteso mercato delle informazioni illecite”

La presunta centrale di spionaggio di via Pattari 6 a Milano dove ha sede la srl, partecipata dall’ex poliziotto Carmine Gallo e dall’ex presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali, non è affatto un unicum. Possibili e pericolosi cloni possono alimentarsi anche grazie a quei soggetti che pur indagati nell’indagine milanese non sono stati colpiti da misure cautelari come invece richiesto dal pm Francesco De Tommasi. Insomma,risulta solamente il tentacolo di una piovra ben più ampia e aggressiva. E’ questa in sostanza l’architrave su cui si basano le 158 pagine con cui il pm De Tommasi ha motivato il suo appello contro l’ordinanza del gip. Appello che sarà discusso il prossimo 19 marzo davanti al Riesame e le cui sorti restano incerte visto anche il tempo trascorso dalle misure eseguite a ottobre 2024.