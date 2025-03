.com - Epidemia di morbillo negli Stati Uniti: cause, prevenzione e cosa sapere

ultimi mesi, glihanno registrato un preoccupante aumento dei casi di, con 164 contagi confermati in novee un decesso in Texas. Ma come è possibile che una malattia quasi debellata torni a minacciare la salute pubblica?Pandemia,, endemia:sono e quali le differenze: perché sta tornando e come fermare l’anni ’60, il vaccino contro ilha rivoluzionato la salute globale: prima della sua introduzione, quasi tutti i bambini contraevano il virus, con 400-500 morti annuali. Oggi, però, i tassi di vaccinazione sono scesi dal 95% (soglia di immunità di comunità) nel 2019 al 92% nel 2023. In Texas, metà delle contee ha tassi vaccinali inferiori al 95%, con picchi all’82% nelle zone colpite dall’.Il risultato? Il 98% dei casi recenti riguarda persone non vaccinate o con stato vaccinale incerto.