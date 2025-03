Linkiesta.it - Eni e Ukaea realizzeranno il più grande e avanzato impianto mondiale per la gestione del trizio

L’energia da fusione compie un nuovo passo cruciale per superare le ultime barriere tecnologiche per la sua realizzazione su scala industriale, avvicinando così il mondo a una nuova era energetica. L’Autorità per l’energia atomica del Regno Unito () ed Eni hanno siglato un fondamentale accordo di collaborazione per la ricerca e sviluppo nel campo dell’energia da fusione, che prevede la costruzione dell’piùal mondo per ladel, un isotopo dell’idrogeno, fondamentale per questo processo. «L’energia da fusione rivoluzionerà la transizione energetica, accelerando la decarbonizzazione e garantendo accesso all’energia in modo sostenibile. Crediamo fermamente nel potenziale della fusione e investiamo in collaborazioni strategiche come quella conper portare questa tecnologia alla realtà industriale.