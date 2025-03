Quotidiano.net - Energia, luminosità e positività per festeggiare in giallo

Leggi su Quotidiano.net

L'8 marzo è anche l'occasione per celebrare le donne sotto un altro punto di vista, quello della moda. Le tendenze per la prossima primavera/estate 2025 sono già tracciate e vanno solamente seguite, ma c'è chi, come Malo Cashmere, ha deciso di dedicare una selezione speciale di capi – tutti fanno parte di Kairos, la collezione PE25 di Malo Cashmere – alle donne nel giorno che più le rappresenta. E lo fa con una linea, che celebra la bellezza, la forza e l’eleganza femminile, declinata una nuance del, colore simbolo di. La selezione è composta da capi che uniscono comfort e stile ed è realizzata in cotone con lavorazione plissettata: tutti i capi - polo e bermuda, abito e cardigan lungo - sono leggeri e versatili, pensati per una donna che ama sentirsi elegante senza rinunciare alla comodità.