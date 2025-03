Energia elettrificazione green dell’Africa | il punto a Key25

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Esperti e stakeholder del settore energetico si sono riuniti ieri mattina a Key, in occasione del convegno 'Accelerating Sustainable Electrification: Key to Economic and Social Development on the African Continent' curato da Res4Africa Foundation, per parlare del ruolo fondamentale dell'nella trasformazione socioeconomica dell'Africa. Con una popolazione prevista di 2,5 miliardi entro il .