Energia da fusione, Eni e UKAEA nel più grande impianto mondiale

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – The United Kingdom Atomic Energy Authority (), l’organizzazione nazionale del Regno Unito responsabile della ricerca e sviluppo sostenibile dell’da, ed Eni, hanno siglato un accordo di collaborazione per condurre attività di ricerca e sviluppo nel campo dell’da, che avvia in primo luogo la realizzazione dell’piùe avanzato al mondo per la gestione del ciclo del trizio, combustibile chiave nel processo di.L’, denominato “-Eni H3AT (pronunciato “heat”) Tritium Loop Facility“, sarà localizzato nella sededi Culham (Oxfordshire, Regno Unito) e sarà completato nel 2028. Il recupero e riutilizzo del trizio giocherà un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento e generazione del combustibile nelle future centrali elettriche a, e sarà determinante nel rendere la tecnologia sempre più efficiente.