Sololaroma.it - Empoli-Roma, probabili formazioni: Ranieri stravolge la difesa

Leggi su Sololaroma.it

La rimonta con l’Athletic Bilbao è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. Il successo con i baschi ha dato ulteriore fiducia sotto ogni punto di vista ai giallorossi, chiamati a confermarsi in un inizio di 2025 che li sta vedendo assoluti protagonisti. Il focus si sposta ora sulla Serie A, con la rimonta verso l’Europa che sta proseguendo ad alti ritmi. Claudiosa di dover gestire ogni elemento della sua rosa, in un periodo fitto di impegni. I capitolini devono già iniziare a pensare alla prossima gara con l’, in programma domenica 9 marzo alle 18:00 allo stadio Castellani.Gli azzurri hanno bisogno di un risultato convincente tra le mura amiche, per credere nella salvezza in Serie A. I toscani troveranno di fronte a loro, però, una Lupa con il morale alle stelle, sempre più in fiducia dal punto di vista mentale.