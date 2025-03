Sololaroma.it - Empoli-Roma, l’occasione di Hummels: Ranieri lo lancia dal 1?

Archiviata la vittoria per 2-1 con l’Athletic Bilbao in rimonta, per laè tempo di guardare avanti. Battere i baschi all’ultimo minuto, in rimonta, ha dato ulteriore fiducia ai giallorossi, chiamati ora a focalizzarsi sul campionato. L’Europa non appare più come una semplice chimera ma va agguantata con una serie di prestazioni convincenti. Claudiodovrà tenere ogni elemento della rosa sull’attenti, rimodellando il suo scacchiere dati i diversi impegni. I capitolini stanno iniziando a limare ogni tipo di dettaglio in vista della sfida con l’, in programma domenica 9 marzo alle 18:00 allo stadio Castellani con in palio 3 punti pesantissimi.La Lupa troverà di fronte a sé un cliente ostico, che vuole regalare una gioia al suo pubblico per fare un passo in avanti nella lotta per non retrocedere.