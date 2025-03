Lanazione.it - Empoli, entra nel supermercato e ruba: bloccato dalle Volanti della polizia

, 7 marzo 2025 - Un giovane straniero di 25 anni è stato denunciato per furto aggravato dalladel commissariato di. Il ragazzo, extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, nel pomeriggio di venerdì 7 marzo è stato trovato con due bottiglie di liquori che aveva precedentementeto dal punto vendita Coop di via Susini. Il giovane erato nele fingendosi cliente aveva iniziato ad aggirarsi fra gli scaffali. Adocchiate le due bottiglie, le aveva prese e invece di fermarsi alle casse per pagarle si era allontanato. Ma la sua fuga è durata appena venti minuti, perché lelo hanno raggiunto e fermato. Il 25enne è stato denunciato e la refurtiva recuperata e riconsegnata al punto vendita.