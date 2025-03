Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron è molto disperato e quindi più pericoloso

Risposta facile (e inquietante) a una domanda su un tema delicatissimo: quando è che un uomo politico diventaper se stesso e per gli altri? Lo diventa quando è, quando sente di non avere una prospettiva, quando ha smarrito la bussola: e dunque - di conseguenza - quando è in cerca di un'avventura, di un gol in rovesciata, di un'impresa miracolosa che lo renda di nuovo magicamente popolare, di una “droga” potente che lo scuota - metaforicamente - dalla situazione di “down” in cui è precipitato. È questa - senza girarci troppo intorno - la condizione politica in cui si trova. Livelli massimi di impopolarità in patria; mezza Francia in fiamme; immigrazione e estremisti islamici fuori controllo; economia debolissima; sistema produttivo alle corde. Nel frattempo, tutta la retorica riformista che aveva accompagnato la sua ascesa politica è miseramente evaporata: peggio, il solo rievocarne il ricordo produce nei francesi rigetto e rabbia.