Emergenza PFAS nelle acque italiane | quali soluzioni per la tutela della salute pubblica?

L’inquinamento da(sostanze poli- e per-fluoroalchiliche)potabilirappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie del nostro tempo. Recenti studi hanno evidenziato livelli allarmanti di queste sostanze in diverse regioni del Paese, con una presenza significativa anchedestinate al consumo domestico. Secondo le analisi condotte da Greenpeace, il 79% dei campioni prelevati in Italia contiene almeno una delle 58 sostanzemonitorate, con un impatto diretto sulladelle persone e sull’ecosistema.Facciamo chiarezza, cosa sono ie perché sono dannosi: il parere dell’esperto«I(sostanze poli- e per-fluoroalchiliche) sono un gruppo di composti chimici artificiali utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di consumo, come rivestimenti antiaderenti (Teflon), tessuti impermeabili, schiume antincendio e imballaggi alimentari.