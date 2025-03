Bergamonews.it - Emanuele Fantini confermato alla guida della Fim

Bergamo.è stato riFim Cisl di Bergamo, una delle categorie metalmeccaniche più numerose d’Italia. Il consiglio generale rinnovato dal congresso di questi due giorni a Caravaggio lo ha votato, insiemesegreteria, ancora composta da Elena Scippa e Simone Frigeni.“Intendo proseguire nell’azione sindacale concreta attuata fino a oggi e nell’agire per proseguire nello sviluppo organizzativo – ha detto il segretario appena. Metteremo come sempre in campo il nostro modello sindacale che non potrà che essere riformista, responsabile e autonomo. Insieme – ha continuato– affronteremo le sfide a partire dal rinnovo del contratto nazionale del lavoro, con le iniziative di lotta necessarie, dai rinnovi dei contratti aziendali, dcrescitarappresentanza e dalle diverse vertenze territoriali che si presenteranno”.