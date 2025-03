Metropolitanmagazine.it - Elon Musk blocca le carte di credito ai dipendenti italiani e americani della base di Aviano

Brutto risveglio oggi per icivilidegli uffici acquistidiha infatti sospeso ledigovernative di tutti, e i relativi conti sono stati azzerati a un dollaro. La motivazione è arrivata, stando alle comunicazioni date da, e riguarderebbe la trasparenzaspesa federale.i conti deidiA dare la notizia è il Messaggero Veneto. Il quotidiano racconta che la comunicazione è giunta ieri mattina: per 30 giorni conti esaranno sospese. Questo perché l’80 per cento degli acquisti effettuati interessano gli uffici e i servizi di manutenzioneavianese, che vengono fatti nelle attività commerciali italiane. Da ieri mattina nessuna di queste figure potrà utilizzare il documento che è statoto per almeno un mese.