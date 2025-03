Fanpage.it - Elon Musk azzera i conti dei dipendenti USA italiani: ora i civili di Aviano hanno solo un dollaro

Le organizzazioni sindacali stacco cercando di capire come rispondere alle nuove direttive imposte dal Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa di. Le carte bloccate infatti arrivano dopo la mail, inviata dal miliardario per sapere in cinque punti "a cosa servono" idelle basi militari die Vicenza.