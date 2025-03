Thesocialpost.it - Elon Musk azzera i conti dei dipendenti USA italiani: ora i civili di Aviano hanno solo un dollaro

Leggi su Thesocialpost.it

C’èunsulle carte di credito governative deidella Base di. Circa 60 lavoratori degli uffici acquistiscoperto di avere le carte bloccate. L’ordine arriva dal Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa di, che vuole smantellare la burocrazia, ristrutturare le agenzie federali ed eliminare le regolamentazioni eccessive.Leggi anche: SpaceX, la navicella Starship diesplosa in volo“Taglieremo tutte le spese inutili riducendo le spese di 2 milioni di bilioni di dollari“, aveva promesso. Ora il miliardario sta mettendo in atto politiche controverse per rimanere fedele alla parola data.Email ai: “A cosa servite?”Le carte bloccate sono la prima misura drastica. Arrivano dopo la mail, inviata sempre dal Doge, aidelle basi militari in Italia, tra cui quelle di(Pordenone) e Vicenza.