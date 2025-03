Dilei.it - Elodie, il look sartoriale per il photocall di Gioco Pericoloso

Leggi su Dilei.it

Una carriera in incessante ascesa quella di: dopo il recente successo riscosso grazie al sensuale brano sanremese Dimenticarsi alle 7, il successivo capitolo di vita dell’artista parla di cinema. Sì, di nuovo: dopo l’esordio del 2022 in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e la recente partecipazione al cast vocale di Mufasa, la cantante si è ancora una volta buttata a capofitto sulla scena ed il progetto è già quasi sotto ai nostri occhi. È infatti giunto il tempo dell’anteprima stampa di, l’intrigante thriller diretto da Lucio Pellegrini con Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta in uscita il prossimo 13 marzo. Un appuntamento decisamente importante, che la futura protagonista ha deciso di affrontare con il consueto stile a contraddistinguerla.L’eleganza contemporanea diall’anteprima stampa di “”: ilfirmato Ferragamosi è presentata presso il Cinema Barberini di Roma con tutto il suo magnetico charme, accessoriato ovviamente di un largo e sincero sorriso: in occasione della conferenza stampa del film la star – e nel senso letterale del termine, questa volta più che mai – ha indossato unche ogni diligente fashion addicted avrà sicuramente riconosciuto.