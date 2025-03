Metropolitanmagazine.it - Elio dice la sua sulla musica di oggi (e non sono complimenti)

«Non è che faccio come mio nonno quando parlava delladei suoi tempi?»., leader della storica e dissacrante bande le Storie Tese, ha qualcosa da (ri)dire riguardo allaodierna, e lo fa in una lunga intervista rilasciata a Il Giorno. L’occasione è la presentazione dello spettacolo Quando un musicista ride, dedicato a quel repertorio «seriamente comico» che ben conosce. Lo show sarà in scenae domani agli Arcimboldi di Milano (il 4 e 5 luglio, invece, a Bassano Del Grappa ci sarà il classico Concertozzo).Il cantante, però, ne approfitta per fare il punto della situazione del panorama discografico italiano: «Se faccio un controllo di qualità, chiamiamolo così, mi rendo conto che tra ieri enon c’è paragone. Visto che il rock dio sì rifà al rock degli anni ’70 o è proprio quello, la domanda che sorge spontanea è: cos’è stato inventato? Nulla.