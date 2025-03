Movieplayer.it - Eleonora Giorgi voleva co-condurre Sanremo 2022 ma venne esclusa: il retroscena svelato da Rita Rusic

Un colpo di scena inaspettato, quello diera pronta a salire sul palco dell'Ariston con Ornella Muti, ma qualcosa è andato storto.svela perchéscartata da Amadeus. Dietro le quinte dic'era un progetto intrigante che purtroppo non ha mai visto la luce. Secondo quanto rivelato da, da poco scomparsa, si sarebbe proposta come co-conduttrice per una serata del Festival al fianco di Ornella Muti. Un'idea affascinante quella di riunire sul palco più esclusivo d'Italia due attrici icone di un'epoca. Inizialmente sembrava avesse ricevuto il via libera, ma alla fine è stata accantonata senza spiegazioni ufficiali.lo racconta in un'intervista a Il Messaggero, prima, e nel programma Storie Italiane, poi: "Negli ultimi tempi era amareggiata perché non la facevano .