Eleonora Giorgi "rimasta a bocca aperta". Una settimana prima di morire, il regalo di Ornella Muti

Dopo l'intervista al Messaggero, Nicoletta Ercole è intervenuta anche a La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La costumista è stata la più grande amica di, un rapporto straordinario di complicità femminile iniziato quando le due donne erano poco più che bambine. Un rapporto che laha condiviso anche con, nonostante la vulgata volesse far passare le due giovanissime dive del cinema italiano anni Settanta come acerrime nemiche, rivali dentro e fuori dal set. Un dualismo stile Beatles/Rolling Stones trapiantato a Cinecittà, insomma, una pura strategia di marketing nata per lanciare il film Appassionata del 1974, che le vedeva entrambe protagoniste. Nella vita vera, però,e Francesca Romana Rivelli (questo il vero nome all'anagrafe della) erano diventate subito amiche e il loro rapporto è durato fino alla scomparsa della