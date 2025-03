Eleonora Giorgi le rivelazioni dell’ex compagno Andrea De Carlo a Storie italiane

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scomparsa diha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. A rendere omaggio alla sua figura, con parole profonde e toccanti, è stato lo scrittoreDe, ultimo grande amore dell’attrice romana.“Era trattata come un oggetto, viveva questa condizione con disinvoltura, ma allo stesso tempo era vulnerabile. In lei sentivo una natura dolente”, ha raccontato De, ricordando il lato più intimo di. L’autore di Treno di panna e Due di due aveva già dedicato un pensiero alla sua ex compagna nel giorno della sua scomparsa, ma ha voluto approfondire il ricordo durante un’intervista asu Rai 1.Leggi anche:, Paolo Ciavarro rompe il silenzio il giorno dopo il funerale, parla l’exDeLa storia d’amore traDeedha attraversato gli anni Novanta e Duemila, dopo le due grandi relazioni dell’attrice con Angelo Rizzoli, padre di suo figlio, e Massimo Ciavarro, da cui è nato Paolo.