Eleonora Giorgi dopo giorni di enorme affetto scoppia la polemica sulla petizione

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’degli italiani perè emerso con straordinaria intensità nelle ore successive alla sua scomparsa, avvenuta lunedì scorso a 71 anni,una battaglia durata 15 mesi contro un tumore al pancreas. L’attrice romana, simbolo di una stagione indimenticabile del cinema italiano, ha affrontato la malattia con una forza d’animo esemplare, senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere ogni giorno come un dono inaspettato.Grazie al suo spirito positivo e alla capacità di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili, la protagonista di Mani di fata e Mia moglie è una strega è tornata sotto i riflettori, ma in una veste diversa: non più solo icona della commedia italiana, ma simbolo di coraggio e dignità. Il clima di straordinaria partecipazione ai suoi funerali, celebrati mercoledì nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, è stata l’ennesima dimostrazione dell’amore che il pubblico le ha sempre riservato.