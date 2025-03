Ecodibergamo.it - Efficienza energetica, la Diocesi in campo nel progetto pilota

ECO.BERGAMO. Rafforzare il ruolo delleitaliane come promotrici di buone pratiche in tema di: è questo, in estrema sintesi, quanto prevede il«Energie per la Casa comune», ispirato all’enciclica «Laudato si’» di Papa Francesco. L’iniziativa coinvolge dieciitaliane, tra cui ladi Bergamo, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sostenibilitàattraverso interventi di miglioramento edilizio e riduzione dei consumi energetici nelle strutture ecclesiastiche.