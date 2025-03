Ilfattoquotidiano.it - Effetto Sinner? Boom di nuovi tennisti, ma non si trovano campi. Crescono solo quelli da padel: “È molto più conveniente”

cari e sempre meno disponibili: la vita deinell’eraè diventata più dura. A Milano come a Roma, prenotare un campo è ormai un’impresa. Il numero di strutture disponibili negli ultimi vent’anni è rimasto fermo, mentre gli aspiranti giocatori sono aumentati in modo vertiginoso. Non si può dire lo stesso per il, il fratello minore del tennis: isu tutto il territorio italiano hanno raggiunto nel 2024 le 9.700 unità (un numerosimile a quello del tennis), con tassi di crescita a due cifre, sebbene i praticanti siano molti meno.I tesserati – Analizzando i dati storici, nel 2005 i tesserati Fit erano 185mila, nettamente inferiori rispetto ad altre discipline come calcio, ma anche pallacanestro e pallavolo. La crescita è stata costante dall’inizio del millennio, raggiungendo i 358mila tesserati nel 2015 e moltiplicandosi nel biennio 2023 e 2024, arrivando fino a superare un milione di iscritti (fonte Fitp).