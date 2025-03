Sport.quotidiano.net - Effe come finalmente. Caja riabbraccia Gabriel. Un’iniezione di qualità

Basta un poco di zucchero e la Fortitudo si prepara ad Avellino, dove domenica alle 18 andrà in scena la tredicesima giornata di ritorno di A2. Auspicando certamente di riuscire a smaltire del tutto le influenze che hanno fustigato una squadra che, fra lungodegenze e nuovi incidentati, sembra non volere uscire da un’aura iettatrice che si trascina dal finire della passata stagione: vedi infortunio di Aradori e knockout autoinflitto di Ogden nella serie finale persa con Trapani. Basta un poco di zucchero perché a conti fatti la squadra sembra aver assorbito il periodo negativo di due settimane fa, rimettendosi in carreggiata col successo a Cento, gettando se stessa oltre l’ostacolo nel ‘flu game’ contro Rieti e, ultimo ma non per importanza,ndo Kenny, tornato ad allenarsi 65 giorni dopo l’infortunio occorso a Pesaro.