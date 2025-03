Iodonna.it - Educazione al consenso, hate speech e violenza: perché ne sono vittime soprattutto le donne?

Ogni relazione passa attraverso le parole. Anche quella più intima. Tuttavia nella sfera della sessualità preferiamo spesso tacere. In questo ambito in cui questioni di linguaggio posrivelarsi focali nel contrastare gli abusi nella sfera affettiva, è di particolare interesse una specifica pratica comunicativa, che può essere chiamata della “negoziazione” o della “contrattazione sessuale”. È caratterizzata da asimmetrie e distorsioni, che a volte diventano violenze. Prestare attenzione al linguaggio significa anche non scivolare nell’equivoco di imputare alle “femmine” la responsabilità “di farsi capire”, piuttosto che educare i “maschi” a “capire”. Fareal, in questo scenario, è fondamentale. Insulti sessisti ad un’arbitra di calcio di 16 anni: «Non capisce.