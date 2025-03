Juventusnews24.com - Ederson Juve: il brasiliano è l’obiettivo designato per il centrocampo, ma questo campionato chiama. Lo scenario

di RedazionentusNews24, il centrocampista dell'Atalanta èprincipale dei bianconeri: la concorrenza di quelsi fa sentire!Continua il pressing del calciomercatoper. Lo assicura l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Esattamente come nel caso di Ademola Lookman, Cristiano Giuntoli starebbe cercando di capire eventuali margini di manovra per una trattativa. Mettere le mani sul giocatore, però, non sarà facile.Il numero 13 dei bergamasci interessa molto al club bianconero, ma le mire della Premier League sono da tenere d'occhio anche incaso.