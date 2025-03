2anews.it - Edenlandia, pericolo per la sicurezza: chiude il Parco di divertimenti a Fuorigrotta

Leggi su 2anews.it

Il Comune di Napoli ha deciso di revocare la licenza allo storicodi. Intanto arrivano le dichiarazioni di Gianluca Vorzillo. “Gravi carenze in ordine alla manutenzione delle giostre presenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado”. Per questo e per “gravi e diffuse irregolarità e ilimminente .