Economia, Asi: "In arrivo 27 milioni di euro per le imprese salernitane"

Tempo di lettura: 2 minuti“La Regione Campania conferma il proprio impegno per il sostegno allee allo sviluppo industriale, destinando oltre 27dia interventi fondamentali per la crescita del nostro territorio. Questo provvedimento rappresenta un passo decisivo per potenziare le infrastrutture industriali e valorizzare il tessuto produttivo locale”. Lo afferma Antonio Visconti, presidente del Consorzio ASI di Salerno e della FICEI, esprimendo grande soddisfazione per delibera della giunta regionale con cui l’esecutivo campano immette nuovi fondi nel circuito economico per sostenere le aziende.In particolare 20di, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 nell’ambito dell’Accordo per la Coesione, saranno destinati al miglioramento delle infrastrutture nelle aree industriali e al sostegno degli insediamenti produttivi, favorendo così lo sviluppo degli Enti Locali campani.