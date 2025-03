Iltempo.it - "Ecco il segreto di Profondo rosso", Simonetti e i Goblin: un lungo brivido rock

Leggi su Iltempo.it

Un suono inimitabile che è diventato un marchio di fabbrica, come quel giro di sintetizzatore - rigorosamente Moog che è capace in pochi secondi di aprire le porte del mondo del. Parliamo deie di «», il film di Dario Argento che ha lanciato la band romana nel mondo. A 50 anni esatti dall'uscita del titolo che è diventato col tempo un simbolo del genere thriller, ne parliamo con Claudio, fondatore deiche quella colonna sonora (che il 4 aprile uscirà in un sorprendente vinile in edizione speciale) dovevano soltanto suonarla. «Quando Dario Argento ci scelse eravamo sconosciuti - racconta- Dovevamo semplicemente eseguire le musiche di Giorgio Gaslini. Ma durante la composizione, dopo aver fatto qualche brano, lui abbandonò litigando con Dario Argento che ci chiese di scrivere i temi mancanti per la colonna sonora.