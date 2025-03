Laverita.info - Ecco come gli hacker spiavano Jacobs

Una breve anticipazione della puntata di FarWest in onda questa sera, venerdì 7 marzo, alle 21.25 su Rai 3.Chi c'era dietro Equalize eoperava la più inquietante società di investigazioni private degli ultimi anni della Repubblica? E perché Giacomo Tortu, fratello del campione di atletica Filippo, avrebbe chiesto un dossier di dati riservati sul compagno-rivale Marcell? FarWest ha indagato sullo scenario che emergerebbe dall'inchiesta Equalize parlando con gli avvocati di Carmine Gallo e con Gabriele Pegoraro, l'incaricato di spiare l’entourage die reperire informazioni riservate. L'uomo, introvabile per settimane, racconta per la prima volta la sua verità sul caso e la modalità di lavoro dei responsabili dell'agenzia di dossieraggio.