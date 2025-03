Ilnapolista.it - Ecclestone ha venduto la sua collezione di bolidi d’epoca al figlio del fondatore della Red Bull “per una cifra stratosferica”

Berniehala sua interadi auto sportive storiche – 69 auto per un valore stimato di 500 milioni di sterline, circa 600 milioni di euro – almiliardario delRed, Dietrich Mateschitz.Mateschitz ha 32 anni, e ha ereditato il 49 percento del più grande produttore mondiale di bevande energetiche alla morte del padre nell’ottobre 2022. Non è stato reso noto quanto Mateschitz abbia pagato lache comprende le Ferrari guidate da campioni del mondo come Mike Hawthorn, Niki Lauda e Michael Schumacher, le Brabham guidate da Nelson Piquet, Carlos Pace e Lauda, ??nonché l’esemplare unico Brabham-Alfa Romeo BT46B “fan car”, che ha gareggiato solo una volta, vincendo il Gran Premio di Svezia ad Anderstorp nel 1978.Secondo Tom Hartley Junior, che ha gestito la vendita, si è trattato “di diversi multipli del prezzo di vendita più alto mai raggiunto per unadi auto”.