Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 25^ giornata

Meno cinque alla destinazione finale. Maceratese e K Sport continueranno la sfida a distanza rispettivamente sui campi di Montefano e Portuali. Crash test Urbino-Urbania, l’Osimana al ‘Diana’ può raccogliere tre punti formato maxi contro il Chiesanuova.Vallesina, 07 marzo 2025 – Altra domenica da riflettori accesi in. Per la venticinquesimain arrivo domenica, si scenderà in campo al di sotto dell’accoppiata Maceratese-K Sport. Per cercare di mantenere lo status, il doppio totem in cima alla classifica si dividerà sui campi di Montefano e Portuali. I biancorossi hanno ritoccato la vetta dopo i due pareggiformazione di Magi e raggiungeranno i viola per orientarsi ulteriormente verso la ritrovata direzione. I pesaresi, attesi al ‘Del Conero’, cercheranno di nuovo i tre punti dopo gli stop con Osimana e Sangiustese.