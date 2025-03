Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il presidente Romagnoli: : "Il Tolentino è deciso a confermare la posizione playoff»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Vogliamola nostranel finale di stagione". Così Marcodelin vista del finale di stagione, con i cremisi che puntano a chiudere al meglio. La squadra tolentinate domenica dovrebbe affrontare il Fano, ma non si giocherà viste le note vicende societarie della società granata. "La squadra – aggiunge il presidnete – sta disputando un campionato straordinario sotto tutti i punti di vista, finalmente è tornato molto entusiasmo tra tutti i tifosi cremisi. La squadra è sempre sostenuta sia in casa che in trasferta da un tifo incessante ed è stata la nostra forza. Inoltre, l’altra nota lieta è senza dubbio l’impiego di tanti ragazzi del settore giovanile, che hanno avuto un impatto fondamentale con la prima squadra". Infatti in molte gare il tecnico Passarini ha dovuto rinunciare a diversi calciatori per infortuni e i ragazzi scesi in campo hanno sempre fatto la differenza in positivo, segnando gol pesanti.